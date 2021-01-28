Український баскетболіст Олексій Лень вдруге поспіль програв у футболці Вашингтона у НБА. Українець в одному з епізодів грубо зіграв у боротьбі проти суперника.

Джерело: 24 канал

Олексій Лень провів на майданчику майже 20 хвилин, за цей час українець продемонстрував доволі непогану статистику – 8 очок, 4 підбирання, 4 передачі, 2 перехоплення та 1 блок-шот.

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Жорсткий фол Леня

У одному з епізодів 27-річний гренадер жорстко зіграв у боротьбі за м'яч проти Зайона Уільямсона. Українець двома руками грубо звалив з усієї сили 20-річного лідера Нью-Орлеана. За цей інцидент баскетболіст з України заробив технічний фол. Після цього Лень достроково покинув майданчик після шостого фолу.

Хто такий Зайон Уільямсон? Американський форвард, який у липні 2019 року підписав свій професійний контракт. Того ж року став найкращим баскетболістом серед студентів США. Завдяки хорошій грі приєднався до компанії Кевіна Дюранта та Ентоні Девіса, яким вдалося протягом сезону набрати 500 очок, 50 перехоплень та 50 підбирань. У 2020 році став першим юним баскетболістом, якому вдавалось набрати понад 20 очок у 10 матчах поспіль.

Ця зустріч стала для українського легіонера Вашингтона 3-ю після переходу у команду. У середньому за гру центровий збірної України набирає по 6,3 очка, 3,7 підбирання і 2,0 передачі.

Відео боротьби Леня