Украинец Лень дебютировал за Торонто в НБА и набрал первые очки: видео
Центровой сборной Украины Алексей Лень провел первый официальный поединок за Торонто в НБА 30 декабря.
Филадельфия – Торонто 100:93 (17:28, 31:28, 28:20, 24:17)
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Украинец провел на площадке 21 минуту, за которую набрал 2 очка, сделал 5 подборов и отдал 2 ассиста.
Алексей не смог помочь Торонто одержать первую победу в сезоне – Рэпторс проиграли Филадельфии – 93:100.
В следующем матче регулярного чемпионата Торонто сыграет с Нью-Йорк Никс 1 января.
Филадельфия - Торонто видеообзор
Лень перешел в Торонто: что известно
Лень стал игроком Торонто перед началом сезона 2020/21, подписав годичный контракт с зарплатой в 2,3 миллиона долларов. В прошлом сезоне он выступал за Сакраменто Кингз.
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