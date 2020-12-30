Центровой сборной Украины Алексей Лень провел первый официальный поединок за Торонто в НБА 30 декабря.

Филадельфия – Торонто 100:93 (17:28, 31:28, 28:20, 24:17)

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Украинец провел на площадке 21 минуту, за которую набрал 2 очка, сделал 5 подборов и отдал 2 ассиста.

Алексей не смог помочь Торонто одержать первую победу в сезоне – Рэпторс проиграли Филадельфии – 93:100.

В следующем матче регулярного чемпионата Торонто сыграет с Нью-Йорк Никс 1 января.

Филадельфия - Торонто видеообзор

Лень перешел в Торонто: что известно

Лень стал игроком Торонто перед началом сезона 2020/21, подписав годичный контракт с зарплатой в 2,3 миллиона долларов. В прошлом сезоне он выступал за Сакраменто Кингз.