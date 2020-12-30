Центровий збірної України Олексій Лень провів перший офіційний поєдинок за Торонто в НБА 30 грудня.

Філадельфія – Торонто 100:93 (17:28, 31:28, 28:20, 24:17)

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Українець провів на майданчику 21 хвилину, за які набрав 2 очки, зробив 5 підбирань і віддав 2 асисти.

Олексій не зміг допомогти Торонто здобути першу перемогу в сезоні – Репторс програли Філадельфії – 93:100.

У наступному матчі регулярного чемпіонату Торонто зіграє з Нью-Йорк Нікс 1 січня.

Філадельфія – Торонто відеоогляд

Лень перейшов у Торонто: що відомо

Лень став гравцем Торонто перед початком сезону 2020/21, підписавши річний контракт із зарплатнею в 2,3 мільйона доларів. У минулому сезоні він виступав за Сакраменто Кінгз.