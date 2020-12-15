У понеділок, 14 грудня, завершився третій змагальний день з боротьби на індивідуальному Кубку світу у Белграді (Сербія). Українець Микола Кучмій вирвав перемогу у вірменина Давида Овасапяна, додавши у скарбничку збірної бронзову нагороду.
Український борець
Микола Кучмій, який виступає у греко-римському стилі, завоював "бронзу" у сутичці у ваговій категорії до 130 кілограмів. Поєдинок був одним із найспекотніших. Представник України зумів перевести свого суперника у партер та вирвати перемогу за 3 секунди до кінця. Фінальний рахунок зустрічі – 4:2 на користь Кучмія, пише 24 канал.
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Бійка розпочалась не за сценарієм українця. Вже у першій 3-хвилинці вірменин перевів Кучмія у партер та заробив два пункти. У другому періоді борець з України виглядав значно активніше та володів перевагою, яка принесла йому очко.
Вірменин вже у думках отримав бронзову нагороду. Такий настрій суперника допоміг Миколі. Українець за три секунди до кінця емоційного протистояння перевів свого суперника у партер та вирвав перемогу у вірменина.
Овасапян був не згоден зі звитягою українця та відразу подав протест. Але судді були невблаганні та віддали перемогу Кучмія та додали у його доробок ще один бал – 4:2. Бронзова нагорода у кишені українця.
Днем раніше бронзову медаль здобув інший українець
Сергій Новіков. У ваговій категорії до 87 кілограмів українець переміг іранця Хоссейна Ахмада Нурі. Цей бій розгортався не так напружено. Перемога Новікова – 12:4.
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У ваговій категорії до 50 кілограмів
Лілія Маланчук спершу не помітила на своєму шляху в 1/4 фіналу перуанку Глорію Аску Вількапому. "Сухий" рахунок зустрічі – 10:0. А вже у півфіналі здолала німкеню Лізу Ерсель – 16:7. Впевнені перемоги дозволили українці вийти у фінал Кубка світу, де на неї чекатиме сутичка з Анастасією Полещук, яка представляє Росію.
Лілія Маланчук – Ліза Ерсель відеоогляд
Інша борчиня
Алла Белінська спробувала дати гідний бій у вазі до 72 кілограмів. Чвертьфінал склався для українки якнайкраще – перемога над німкенею Марією Зельмаєр – 10:2. А от у сутичці за вихід у фінал Алла не змогла святкувати успіх. У поєдинку проти турецької борчині Бусе Тосун українка віддала звитягу суперниці – 2:6. Тепер на Белінську чекає малий бронзовий фінал.
Інна Прокопевнюк у півфінальній сутичці прикро поступилась латвійці Анастасії Григор'євій – 9:10. Тепер українка у вазі до 62 кілограмів побереться за "бронзу".
Тетяна Кіт – Пінкі Пінкі / Фото: United World Wrestling
Інші представниці України у перший змагальний день виступали не так вдало. У категорії до 53 кілограмів український прапор захищала
Христина- Зоряна Демко. Вона без шансів поступилась Юлії Леорде з Молдови – 0:8. У ваговій категорії до 55 кілограмів Тетяна Кіт не змогла перемогти індійську спортсменку Пінкі Пінкі – 1:3.