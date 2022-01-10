Украинец Кравец забил фантастический гол за воротник голкиперу: видео шедевра

Хихонский Спортинг 9 января расписал результативную мировую на выезде с Малагой. Один из голов гостей забил украинский защитник Василий Кравец.

Невероятный гол украинца

Василий Кравец вышел в стартовом составе хихонского Спортинга. На 41-й минуте защитник вывел вперед гостей.

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При счете 1:1 украинец обыграл соперника на фланге и пробил в ворота Малаги. Мяч по бешеной траектории залетел за шиворот голкиперу. К такому удару точно не был готов вратарь хозяев. Настоящий шедевр записал в свой актив Кравец.

На перерыв Спортинг ушел ведя в счете 1:2. К сожалению, даже такое взятие ворот от Василия не позволило его команде удержать победный результат.

В конце матча Малага благодаря голу Рамона Энрикеса сравняла цифры на табло. В итоге – боевая мировая 2:2.

После мировой Спортинг с 29 очками занимает 14 место в таблице испанской Сегунды. Такое же количество баллов имеет Бургос, который идет 13-м.

Для Кравца этот гол стал дебютным в сезоне-2021/2022. Также в его активе 2 ассиста. Напомним, что Василий выступает за хихонский клуб на правах аренды. Его контракт принадлежит Леганесу.

Смотрите видео гола Василия Кравца: