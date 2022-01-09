Шестой гол Малиновского
Руслан забил гол в выездном поединке Аталанты против Удинезе. Малиновский на 43-й минуте отметился третьим голом своей команды в игре.
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Игрок Аталанты Джузеппе Пеццелла из пределов штрафной попал в защитника, после чего мяч оказался у Руслана. Украинец решил сразу пробить и мощным ударом не оставил шансов голкиперу.
Видео гола Малиновского
Следует отметить, что это не единственное результативное действие Малиновского в матче. На 22-й минуте игры Руслан отдал результативную передачу на Луиса Мурьеля.