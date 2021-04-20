Ризеспор – Коньяспор 5:3

Голы: Джокович, 21, Михаляк, 27, Реми, 68, Самудио, 74, Демирбаг, 82 (авт.) – Гильерме, 6, Цикаллеши, 12, Кравец, 86

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Гости успешно начали матч, забив два быстрых мяча. Отличились Гильерме и Цикаллеши. Однако дальше поединок пошел не по сценарию команды. Сначала травму получил Милошевич. А затем хозяева ответили четырьмя взятиями ворот в исполнении Джоковича, Михаляка, Реми и Самудио. Автогол также в свой пассив записал Демирбаг.

Артем Кравец вышел на замену на 76-й минуте и забил свой гол в самом конце. Однако он уже не повлиял на исход встречи. Другой украинский защитник Николай Морозюк провел на поле весь матч.

Победа позволила Ризеспору опередить Коньяспор на одно очко в турнирной таблице. Между ними на 12-й строчке расположился Антальяспор.

Видео гола Кравца