Львов U-21 – Динамо U-21 2:4

Голы: Казлаускас, 29, Химчак, 60 – Горбач, 83, 87, Ванат, 88, 90+2

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Хозяева открыли счет на исходе первого получаса после удара с пенальти, а затем удвоили преимущество на 61-й минуте. Дело шло к поражению киевлян, но, начиная с 83-й минуты, подопечные Юрия Мороза устроили настоящую голевую феерию, отличившись четыре раза до финального свистка.

Сначала дубль оформил Игорь Горбач, а затем его достижение повторил нападающий Владислав Ванат, который является лучшим бомбардиром первенства. Теперь в его активе 19 голов, четыре из которых были забиты с пенальти.

Победа принесла Динамо 57 очков и позволила оторваться от Шахтера, который идет вторым, уже на 5 пунктов. Львов с 23-ю баллами остался десятым.

Львов U-21 – Динамо U-21 видео матча