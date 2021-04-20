Різеспор – Коньяспор 5:3

Голи: Джокович, 21, Міхаляк, 27, Ремі, 68, Самудіо, 74, Демірбаг, 82 (авт.) – Гільєрме, 6, Цікаллеші, 12, Кравець, 86

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Гості успішно почали матч, забивши два швидких м'ячі. Відзначилися Гільєрме і Цікаллеші. Однак далі поєдинок пішов не за сценарієм команди. Спочатку травму отримав Мілошевич. А потім господарі відповіли чотирма взяттями воріт у виконанні Джоковича, Міхалякк, Ремі і Самудіо. Автогол також в свій пасив записав Демірбаг.

Артем Кравець вийшов на заміну на 76-й хвилині і забив свій гол в самій кінцівці. Однак він уже не вплинув на результат зустрічі. Інший український захисник Микола Морозюк провів на полі весь матч.

Перемога дозволила Різеспору випередити Коньяспор на одне очко в турнірній таблиці. Між ними на 12-му рядку розташувався Антальяспор.

Відео голу Кравця