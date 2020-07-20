В рамках 6 тура чемпионата Грузии "Дила" украинца Ковталюка сыграла на выезде с "Динамо" Тбилиси, пишет 24 канал.

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Очередной гол украинца

Благодаря голу Гигнидзе гости минимально победили в первом тайме. А уже с 63-й минуты "Дила" играла в меньшинстве.

Уже через пять минут хозяева воспользовались большинством. Удачно реализовал пенальти Куций – 1:1.

Решающий гол на 90+2 минуте забил украинский нападающий Николай Ковталюк. После штрафного он удачно подставил ногу и отправил мяч в ворота – 1:2.

Для него это взятие ворот в этом сезоне стало шестым. Украинский форвард забивает в четырех матчах чемпионата подряд.

Итоговый счет матча – 1:2. Для "Динамо" это поражение стало первым в сезоне.

Также в этой встрече принял участие еще один украинец – защитник Иван Трубочкин, который защищает цвета тбилисского "Динамо". Он сыграл также всю встречу и записал в свой пассив лишь горчичник.

После этого тура "Дила" занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков. "Динамо" из Тбилиси располагается на третьем месте.

Что известно о Николае Ковталюке

Футболист является воспитанником львовского футбола, родился в Самборе. В чемпионате Грузии, с небольшим перерывом на Южную Корею, выступает с 2017 года. Выступал за "Карпаты" (U-19), "Ильичевец" (U-21), "Полтаву", "Земплин" (Словакия), киевский "Арсенал", "Колос" с Коваливки, "Колхети", "Динамо" Тбилиси.

Обзор матча Динамо – Дила