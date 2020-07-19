Украинский полузащитник Юрий Бушман, который выступает за "Каунас Жальгирис", стал героем поединка. Он является автором результативного удара и голевой передачи.

В рамках 10 тура чемпионата Литвы "Каунас Жальгирис" сыграл против "Ритеряя", сообщает 24 канал.

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Результативный выстрел украинца

Первыми открыли счет гости – 0:1. На 35-й минуте Бушман сравнял счет. Он удачно откликнулся на дальнюю передачу и мощным ударом прошил голкипера – 1:1.

Потом Бушман отдал еще и результативную передачу. Итоговый счет встречи – 2:1.

После десяти туров национального первенства команда украинца занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков и отставая от "Судуви" на 3 пункта. При этом у лидера есть еще матч в запасе.

Обзор матча Каунас Жальгирис – Ритеряй