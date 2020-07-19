Пушечный гол Бушмана помог команде продолжить борьбу за первое место в Литве: видео
Украинский полузащитник Юрий Бушман, который выступает за "Каунас Жальгирис", стал героем поединка. Он является автором результативного удара и голевой передачи.
В рамках 10 тура чемпионата Литвы "Каунас Жальгирис" сыграл против "Ритеряя", сообщает 24 канал.
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Результативный выстрел украинца
Первыми открыли счет гости – 0:1. На 35-й минуте Бушман сравнял счет. Он удачно откликнулся на дальнюю передачу и мощным ударом прошил голкипера – 1:1.
Потом Бушман отдал еще и результативную передачу. Итоговый счет встречи – 2:1.
После десяти туров национального первенства команда украинца занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков и отставая от "Судуви" на 3 пункта. При этом у лидера есть еще матч в запасе.
Обзор матча Каунас Жальгирис – Ритеряй
- Бушман известен выступлениями за "Арсенал", "Зирку", "Прикарпатье", "Нефтяник", "Сумы" и "Черкасский Днепр".
- С "Черкасским Днепром" получил серебряные награды Первой лиги (2015/16).
- В составе киевского "Арсенала" стал чемпионом Первой лиги Украины (2017/18).
- С 2019 года выступает за клуб из Литвы.