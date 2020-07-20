У рамках 6 туру чемпіонату Грузії "Діла" українця Ковталюка зіграла на виїзді з "Динамо" Тбілісі, пише 24 канал.

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Черговий гол українця

Завдяки голу Гігнідзе гості мінімально перемогли у першому таймі. А вже з 63-ї хвилини "Діла" грала у меншості.

Вже за п'ять хвилин господарі скористались більшістю. Вдало реалізував пенальті Куцій – 1:1.

Вирішальний гол на 90+2 хвилині забив український нападник Микола Ковталюк. Після штрафного він вдало підставив ногу та спрямував м'яч у ворота – 1:2.

Для нього це взяття воріт в цьому сезоні стало шостим. Український форвард забиває в чотирьох матчах чемпіонату поспіль.

Підсумковий рахунок матчу – 1:2. Для "Динамо" ця поразка стала першою в сезоні.

Також в цій зустрічі взяв участь ще один українець – захисник Іван Трубочкін, який захищає кольори тбіліського "Динамо". Він відіграв також всю зустріч і записав в свій пасив лише гірчичник.