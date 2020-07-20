Український нападник Микола Ковталюк відзначився черговим голом у чемпіонаті Грузії. Результативний удар українця приніс перемогу "Ділі" у матчі з принциповим суперником "Динамо" з Тбілісі.
Після цього туру "Діла" посідає перше місце в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 14 очок. "Динамо" з Тбілісі розташовується на третьому місці.
Що відомо про Миколу Ковталюка
Футболіст є вихованцем львівського футболу, народився в Самборі. У чемпіонаті Грузії з невеликою перервою на Південну Корею, виступає з 2017 року. Виступав за "Карпати" (U-19), "Іллічівець" (U-21), "Полтаву", "Земплін" (Словаччина), київський "Арсенал", "Колос" із Ковалівки, "Колхеті", "Динамо" Тбілісі.