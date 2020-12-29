Украинский нападающий Николай Ковталюк из Дилы признан лучшим форвардом и лучшим легионером чемпионата Грузии в 2020 году.

25-летний форвард добился признания благодаря тому, что в 16 матчах чемпионата-2020 забил 10 голов. Об этом сообщает Erovnuliliga.ge.

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Что известно о Ковталюке в Грузии

В составе команды из Гори Ковталюк играет с лета 2019 года. Сейчас клуб хочет продлить контракт с украинцем.

По итогам сезона Дила финишировала на третьем месте в чемпионате Грузии и пробилась в квалификацию Лиги Европы.

В последней игре сезона команда обыграла Локомотив (2: 1), один из мячей забил именно Ковталюк. Эта победа позволила Диле обойти Локомотив на один пункт и завоевать путевку в еврокубки.