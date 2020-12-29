Український нападник Микола Ковталюк з Діли визнаний найкращим форвардом і найкращим легіонером чемпіонату Грузії в 2020 році.

25-річний форвард домігся визнання завдяки тому, що у 16 матчах чемпіонату-2020 забив 10 голів. Про це повідомляє Erovnuliliga.ge.

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Що відомо про Ковталюка в Грузії

У складі команди з Горі Ковталюк грає з літа 2019 року. Зараз клуб хоче продовжити контракт з українцем.

За підсумками сезону Діла фінішувала на третьому місці в чемпіонаті Грузії і пробилася у кваліфікацію Ліги Європи.

В останній грі сезону команда обіграла Локомотив (2:1), один з м'ячів забив саме Ковталюк. Ця перемога дозволила Ділі обійти Локомотив на один пункт і завоювати путівку в єврокубки.