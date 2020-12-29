Футболист сборной Украины и киевского Динамо Александр Караваев рассказал историю, как договорился поменяться футболками со звездой сборной Португалии Криштиану Роналду, когда команды встречались в отборе на Евро-2020.

Однако этому обмену помешали результаты этих матчей. Об этом Караваев рассказал в интервью на YouTube-канале SportArena TV.

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Сначала пятикратный обладатель "Золотого мяча" был очень зол после нулевой ничьей в Лиссабоне, а затем подопечные Андрея Шевченко обыграли Португалию в домашнем матче (2:1), и после этого Александр даже не пробовал подходить к Роналду.

Грубо говоря, он меня послал. Смеюсь, конечно. Он сказал, что мы поменяемся футболками после игры. Но мы вничью сыграли и он был очень расстроен.



Тем более, потом Бернарду Силва рассказал Александру Зинченко, что Роналду после матча на полчаса ушел в отдельную комнату и никого туда не пускал. К нему не мог никто подойти. А во втором поединке мы вообще выиграли, поэтому уже не стал ничего делать. Я понимаю, что сложно у звезд просить футболки. Это делает каждый, поэтому тут уж как повезет,

– рассказал Караваев.

К слову. Караваев имеет собственную коллекцию футболок, куда входят футболки Чиро Иммобиле, Уэйна Руни, Робина ван Перси.