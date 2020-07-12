Украинский нападающий Николай Ковталюк продолжает покорять чемпионат Грузии. Он второй раз подряд отмечается дублем в поединке в составе "Дилы".

В рамках 5 тура чемпионата Грузии "Дила" украинца Ковталюка в родных стенах принимала "Мерании", пишет 24 канал.

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Невероятная форма украинца

Первый тайм выдался нещедрым на голы, ни разу команды не огорчили голкиперов.

Все результативные удары были во второй части встречи, но забивали исключительно хозяев. Украинец Ковталюк открыл счет на табло на 58-й минуте.

Далее свой гол в протокол матча записали Гагнидзе и Леквтадзе. Окончательный счет встречи поставил гол опять же Ковталюка на 85-й минуте. Украинец удачно реализовал пенальти.

"Дила" разгромила соперника-4: 0. Для нашего форварда – второй дубль подряд. В прошлом туре в матче с "Сачхере" (2:0) он также отметился двумя результативными ударами.

Всего в чемпионате в пяти матчах у него пять голов и "Дила" является лидером чемпионата, опережая "Динамо" Тбилиси.

Что известно о Николае Ковталюка

Футболист является воспитанником львовского футбола, родился в Самборе. В чемпионате Грузии с небольшим перерывом на Южную Корею, выступает с 2017 года. Выступал за "Карпаты" (U-19), "Ильичевец" (U-21), "Полтаву", "Земплин" (Словакия), киевский "Арсенал", "Колос" из Ковалевки, "Колхети", "Динамо" Тбилиси.

Обзор матча Дила-Мерани