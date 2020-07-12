Український нападник Микола Ковталюк продовжує підкорювати чемпіонат Грузії. Він друге поспіль відзначається дублем у поєдинку у складі "Діли".

У рамках 5 туру чемпіонату Грузії "Діла" українця Ковталюка у рідних стінах приймала "Мерані", пише 24 канал.

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Неймовірна форма українця

Перший тайм видався нещедрим на голи, жодного разу команди не засмутили голкіперів.

Всі результативні удари були у другій частині зустрічі, але забивали виключно господарів. Українець Ковталюк відкрив рахунок на табло на 58-й хвилині.

Далі свою голи у протокол матчу записали Гагнідзе та Леквтадзе. Остаточний рахунок зустрічі поставив гол знову ж таки Ковталюка на 85-й хвилині. Українець вдало реалізував пенальті.

"Діла" розгромила суперника – 4:0. Для нашого форварда – другий дубль поспіль. У минулому турі в матчі з "Сачхере" (2:0) він також відзначився двома результативними ударами.

Всього в чемпіонаті в п'яти матчах у нього п'ять голів і "Діла" є лідером чемпіонату, випереджаючи "Динамо" Тбілісі.

Що відомо про Миколу Ковталюка

Футболіст є вихованцем львівського футболу, народився в Самборі. У чемпіонаті Грузії з невеликою перервою на Південну Корею, виступає з 2017 року. Виступав за "Карпати" (U-19), "Іллічівець" (U-21), "Полтаву", "Земплін" (Словаччина), київський "Арсенал", "Колос" із Ковалівки, "Колхеті", "Динамо" Тбілісі.

Огляд матчу Діла – Мерані