Украинец Ковбаснюк показал второй лучший результат Украины в истории зимних Олимпиад

Украинский горнолыжник Иван Ковбаснюк занял 14-е место в комбинации на Олимпиаде-2022 в Пекине. Это второй самый лучший результат в истории Украины на Олимпиадах в горных лыжах.

Победу в альпийской комбинации одержал австриец Иоганнес Штрольц. Чемпион опередил после скоростного спуска и слалома норвежца Александра Килде на 0,59 секунды, канадца Джеймса Кроуфорда – на 0,68 секунды, сообщает 24 канал.

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Иван Ковбаснюк показал 14 результат. Всего в комбинации участвовало 27 спортсменов, из которых до финиша добрались только 17 спортсменов.

На зимних Олимпиадах сильнее выступил только Николай Скрябин на Олимпиаде 1998 года в японском Нагано в той же комбинации – 12 место. Тогда до финиша добралось 15 спортсменов, сегодня – 17.

Результаты соревнований:

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Предыдущее выступление Ковбаснюка