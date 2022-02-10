Во фристайле Украину представляют Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Анастасия Новосад и Ольга Полюк. Они должны были соревноваться в трех турнирах в Пекине: командном, а также мужском и женском.
Смотрите также Является допингом: спортивный врач о препарате, который нашли у россиянки Валиевой на Олимпиаде
По информации источника, Украина не будет представлена в командном турнире из-за положительных тестов на COVID-19 у Котовского, Окипнюка и Новосад.
Пропуск командного турнира не означает, что украинцы упустят индивидуальные соревнования. Для этого представители Украины должны подойти к турнирам, не имея положительных тестов на коронавирус.
Что известно о фристайле на Олимпиаде
- В то же время, снятие Украины с командного турнира не означает, что лыжные акробаты пропустят и следующие женские и мужские соревнования. Но для этого представители Украины должны подойти к турнирам, не имея положительных тестов на коронавирус.
- Украина стала одной из восьми сборных, которая завоевала право соревноваться на Олимпиаде-2022 в командном турнире по лыжной акробатике.
- Кроме Украины, на старт не выйдет сборная Казахстана. В стартовом листе на командный турнир всего шесть команд – Беларусь, Канада, ОКР, Швейцария, США, Китай.