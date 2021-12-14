Украинец Коваленко – в топ-3 лучших игроков Специи в матче с Ромой

В рамках 17-го тура чемпионата Италии Рома на своем поле победила Специю. В стартовом составе гостей на поле вышел украинский полузащитник Виктор Коваленко и был заменен на 53-й минуте встречи.

Счет в матче открыл Крис Смоллинг на 6-й минуте матча, Рожер Ибаньес на 56-й забил второй гол римлян.

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На 53-й минуте поединка Коваленко покинул поле, уступив свое место Агудело. Через три минуты Веретту подал угловой, а Рожер удвоил счет. Специя пошла в атаку и сумела даже забить, однако гол не засчитали из-за офсайда.

Оценки за матч

За время, проведенное на поле, 25-летний украинец совершил 53 касания мяча, отдал 35 точных передач (81%), выиграл 4 из 5 единоборств, совершил 1 перехват и 1 отбор.

За свои действия Коваленко получил третью отметку в составе Специи – 6.9 от SofaScore.

В этом сезоне Виктор сыграл 11 матчей за "орлят", в которых забил один гол и отметился двумя результативными передачами.

Оценки матча Рома – Специя / Скриншот