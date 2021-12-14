Рахунок у матчі відкрив Кріс Смоллінг на 6-й хвилині матчу, Рожер Ібаньєс на 56-й забив другий гол римлян.

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На 53-й хвилині поєдинку Коваленко залишив поле, поступившись своїм місцем Агудело. Через три хвилини Верету подав кутовий, а Рожер подвоїв рахунок. Спеція пішла в атаку і зуміла навіть забити, проте гол не зарахували через офсайд.

Оцінки за матч

За час, проведений на полі, 25-річний українець здійснив 53 дотики до м'яча, віддав 35 точних передач (81%), виграв 4 з 5 єдиноборств, здійснив 1 перехоплення та 1 відбір.

За свої дії Коваленко отримав третю оцінку у складі Спеції – 6.9 від SofaScore.

Цього сезону Віктор зіграв 11 матчів за "орлят", у яких забив один гол і відзначився двома результативними передачами.



Оцінки матчу Рома – Спеція / Скриншот