Как сообщает журналист Эндрю Тодос, "Фради" рассматривают вариант с назначением главным наставника Зари Виктора Скрипника.
К слову Тренер Зари Скрипник заинтересовал сразу несколько европейских клубов
Клуб из Будапешта, возможно, заплатит компенсацию за досрочный выход тренера из украинского клуба. Контрактом с Зарей он связан до лета этого года.
Другие источники сообщают, что Ференцварош рассматривает вариант с назначением Станислава Черчесова, экс-тренера сборной России. Сейчас временным тренером в гранде венгерского футбола назначен Чабе Мате, который входил в тренерский штаб Реброва и Штегера.
Достижения Скрипника в Заре
- Скрипник возглавил Зарю летом 2019 года. До этого он был главным тренером Риги и бременского Вердера, за который выступал еще как игрок.
- Он 2 раза выигрывал с командой бронзовые медали УПЛ, а сейчас луганчане – четвертые в чемпионате, отставая от 3-го Днепра-1 на 4 пункта.
- Матч с Ингульцом (1:0) в УПЛ стал 100-м для Скрипника на посту тренера Зари.