25-летний украинец не сыграет в этой встрече из-за мышечной травмы, которую он получил 14 мая.
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15 мая Виктора ждет детальное обследование, которое и решит его дальнейшую судьбу.
Добавим, что другой украинец Руслан Малиновский попал в заявку Аталанты и готов сыграть против Дженоа.
Что известно о карьере Коваленко в Аталанте
Коваленко присоединился к Аталанте зимой, однако пока не может похвастаться стабильной игровой практикой. Полузащитник наиграл лишь 4 минуты в мартовском матче против Вероны. До конца сезона осталось три матча, среди которых финал Кубка Италии против Ювентуса.