25-річний українець не зіграє в цій зустрічі через м'язову травму, яку він отримав 14 травня.
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15 травня на Віктора чекає детальне обстеження, яке і вирішить його подальшу долю.
Додамо, що інший українець Руслан Маліновський потрапив до заявки Аталанти і готовий зіграти проти Дженоа.
Що відомо про кар'єру Коваленка в Аталанті
Коваленко приєднався до Аталанти взимку, однак наразі не може похизуватися стабільною ігровою практикою. Півзахисник награв лише 4 хвилини у березневому матчі проти Верони. До кінця сезону залишилося три матчі, серед яких фінал Кубка Італії проти Ювентуса.