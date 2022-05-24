Украинец Кохан получил золотую награду на турнире по метанию молота во Франции

Украинский легкоатлет Михаил Кохан поднялся на высшую строчку пьедестала на турнире во французском Понтуаге. Украинец получил "золото" в секторе метания молота.

Третья медаль в сезоне

Для украинского атлета это третья награда в новом сезоне. Кохан стал единственным из украинцев, выступившим в Понтуаге, сообщает 24 канал.

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Михаил был одним из претендентов на высшую строчку пьедестала. Перед этим он выступал на турнире в Найроби, где завоевал "серебро", а также представлял Украину в польских Сувалках, там он завоевал золотую награду.

Украинец победил во Франции с солидным гандикапом "Золото" ему обеспечила первая попытка молота.

Кохан метнул молот на расстояние 76.30 метров. В то время как представители Франции Жан-Баптисту Брюкселль и Эрвен Абд смогли преодолеть отметку в 65 метров.

Михаил выполнил все шесть попыток, каждая из них была дальше 74 метров. Конкуренты же не смогли приблизиться к украинцу, и только Брюкселю в итоге удалось метнуть молот дальше 70 метров.

Метание молота: результаты

Михаил Кохан (Украина) – 76.30 метров Жан-Баптист Брюкселль (Франция) – 70.82 метра Эрвен Абду (Франция) – 67.64 метра

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