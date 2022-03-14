Кохан прокомментировал свою победу. Он посвятил золотую медаль украинскому народу.

К слову Украинец Кохан стал победителем Кубка Европы по метанию молота

"Посвящаю эту победу всем украинцам и любимой стране", – написал Кохан.

Кохан стал лучшим в метании молота среди атлетов к 23 годам. Он выиграл соревнование с результатом 74.59 метра, а в общей сложности показал четыре лучших результата на турнире (четыре раза метал за 72 метра, до этой отметки не метнул больше никто).

Для Михаила Кохана этот старт был первым в сезоне, он не соревновался на других внутренних или международных стартах. И Михаил – один из двух мужчин, представляющий Украину на этих соревнованиях.

Тройка призеров