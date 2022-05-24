Третя медаль у сезоні

Для українського атлета це вже третя нагорода у новому сезоні. Кохан став єдиним з українців, хто виступив у Понтуазі, повідомляє 24 канал.

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Михайло був одним із претендентів на найвищу сходинку п'єдесталу. Перед цим він виступав на турнірі у Найробі, де виборов "срібло", а також представляв Україну у польських Сувалках, там він виборов золоту нагороду.

Українець переміг у Франції з солідним гандикапом. "Золото" йому забезпечила перша спроба молота.

Кохан метнув молот на відстань у 76.30 метрів. Тоді як представники Франції Жан-Баптісту Брюкселль та Ервен Абд змогли подолати відмітку у 65 метрів.

Михайло виконав усі шість спроб, кожна з них була далі 74 метрів. Конкуренти ж не змогли наблизитися до українця, і лише Брюкселлю у підсумку вдалося метнути молот далі за 70 метрів.

Метання молота: результати

Михайло Кохан (Україна) – 76.30 метрів Жан-Баптіст Брюкселль (Франція) – 70.82 метри Ервен Абду (Франція) – 67.64 метри

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