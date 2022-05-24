Третья медаль в сезоне
Для украинского атлета это третья награда в новом сезоне. Кохан стал единственным из украинцев, выступившим в Понтуаге, сообщает 24 канал.
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Михаил был одним из претендентов на высшую строчку пьедестала. Перед этим он выступал на турнире в Найроби, где завоевал "серебро", а также представлял Украину в польских Сувалках, там он завоевал золотую награду.
Украинец победил во Франции с солидным гандикапом "Золото" ему обеспечила первая попытка молота.
Кохан метнул молот на расстояние 76.30 метров. В то время как представители Франции Жан-Баптисту Брюкселль и Эрвен Абд смогли преодолеть отметку в 65 метров.
Михаил выполнил все шесть попыток, каждая из них была дальше 74 метров. Конкуренты же не смогли приблизиться к украинцу, и только Брюкселю в итоге удалось метнуть молот дальше 70 метров.
Метание молота: результаты
- Михаил Кохан (Украина) – 76.30 метров
- Жан-Баптист Брюкселль (Франция) – 70.82 метра
- Эрвен Абду (Франция) – 67.64 метра
Что известно о спортсмене
- 21-летний спортсмен представляет Днепропетровскую область, он выступает в секторе метания молота.
- Михаил – чемпион мира U18 (2017), чемпион Европы по возрастным категориям U20 (2019) и U23 (2021), а также победитель Юношеских Олимпийских игр-2018.
- На Олимпийских играх в Токио он был близок к награде. В итоге он занял 4 строчку. Кохан перед финалом стал самым молодым участником финала Олимпиады-2020 в метании молота. Следующему по возрасту участнику уже 26 лет.
- Личным рекордом Кохана в 2022 году остается результат в Найроби – 77.80 метров. До абсолютного рекорда в 80.78 метров украинцу не хватает почти трех метров.