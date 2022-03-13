Украинец Кохан стал победителем Кубка Европы по метанию молота

В португальской Лерии состоялся Кубок Европы по метаниям среди молодежи. Украинский метатель Михаил Кохан завоевал золотую награду.

Победа Украины на спортивном фронте

Из шести метаний Михаил Кохан сделал пять удачных. Лучший результат украинский метатель продемонстрировал в третьем броске – 74,59 метра, пишет 24 канал.

Читайте также Украина золотой наградой закончила свое выступление на Паралимпиаде-2022

Такого результата хватило украинцу, чтобы занять первое место. Ближайший конкурент из Германии уступил Кохану тремя метрами. Тройку лидеров замкнул итальянец.

Тройка призеров

Михаил Кохан (Украина) – 74,59 Мерлин Хуммель (Германия) – 71,73 Джорджио Оливьери (Италия) – 70,84

Олимпиада-2022 стала для Михаила Кохана дебютной в карьере. 20-летний метатель молота показал результат 80,39 метра и остановился в шаге от медали – 4 место в финале.