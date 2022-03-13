Победа Украины на спортивном фронте

Из шести метаний Михаил Кохан сделал пять удачных. Лучший результат украинский метатель продемонстрировал в третьем броске – 74,59 метра, пишет 24 канал.

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Такого результата хватило украинцу, чтобы занять первое место. Ближайший конкурент из Германии уступил Кохану тремя метрами. Тройку лидеров замкнул итальянец.

Тройка призеров

Михаил Кохан (Украина) – 74,59 Мерлин Хуммель (Германия) – 71,73 Джорджио Оливьери (Италия) – 70,84

Напомним! Олимпиада-2022 стала для Михаила Кохана дебютной в карьере. 20-летний метатель молота показал результат 80,39 метра и остановился в шаге от медали – 4 место в финале.