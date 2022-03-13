Победа Украины на спортивном фронте
Из шести метаний Михаил Кохан сделал пять удачных. Лучший результат украинский метатель продемонстрировал в третьем броске – 74,59 метра, пишет 24 канал.
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Такого результата хватило украинцу, чтобы занять первое место. Ближайший конкурент из Германии уступил Кохану тремя метрами. Тройку лидеров замкнул итальянец.
Тройка призеров
- Михаил Кохан (Украина) – 74,59
- Мерлин Хуммель (Германия) – 71,73
- Джорджио Оливьери (Италия) – 70,84