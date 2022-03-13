Победа Украины на спортивном фронте

Из шести метаний Михаил Кохан сделал пять удачных. Лучший результат украинский метатель продемонстрировал в третьем броске – 74,59 метра, пишет 24 канал.

Читайте также Украина золотой наградой закончила свое выступление на Паралимпиаде-2022

Такого результата хватило украинцу, чтобы занять первое место. Ближайший конкурент из Германии уступил Кохану тремя метрами. Тройку лидеров замкнул итальянец.

Тройка призеров

  1. Михаил Кохан (Украина) – 74,59
  2. Мерлин Хуммель (Германия) – 71,73
  3. Джорджио Оливьери (Италия) – 70,84