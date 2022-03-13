Перемога України на спортивному фронті

Із шести метань Михайло Кохан зробив п'ять вдалих. Найкращий результат український метальник продемонстрував у третьому кидку – 74,59 метра, пише 24 канал.

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Такого результату вистачило українцю, щоб посісти перше місце. Найближчий конкурент із Німеччини поступився Кохану аж трьома метрами. Трійку лідерів замкнув італієць.

Трійка призерів

  1. Михайло Кохан (Україна) – 74,59
  2. Мерлін Хуммель (Німеччина) – 71,73
  3. Джорджіо Олів'єрі (Італія) – 70,84