Успешное завершение сезона

Украинский легкоатлет уже в девятый раз взобрался на подиум в этом сезоне. Михаил Кохан метнул молот на расстояние 74.75 метра на этапе Continental Tour Gold в Найроби.

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Такой результат украинец показал уже в своем втором броске. Этого хватило для того, чтобы войти в тройку призеров соревнований. Кохан опередил ближайшего конкурента, которым стал легкоатлет из Молдовы Сергей Маргиев, на 40 сантиметров.

Отметим, что это была единственная успешная попытка Михаила в секторе. Все остальные были не засчитаны из-за ошибок в исполнении. Последний бросок украинца был "чистым", но он не смог улучшить свой результат. Кохан стал третьим.

Украинский метатель молота проиграл лишь двоим представителям Польши Павлу Файдеку и Войцеху Новицки.

Результаты тройки призеров

Павел Файдек (Польша) – 78.33 Войцех Новицки (Польша) – 77.99 Михаил Кохан (Украина) – 74.75