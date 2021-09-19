Успешное завершение сезона
Украинский легкоатлет уже в девятый раз взобрался на подиум в этом сезоне. Михаил Кохан метнул молот на расстояние 74.75 метра на этапе Continental Tour Gold в Найроби.
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Такой результат украинец показал уже в своем втором броске. Этого хватило для того, чтобы войти в тройку призеров соревнований. Кохан опередил ближайшего конкурента, которым стал легкоатлет из Молдовы Сергей Маргиев, на 40 сантиметров.
Отметим, что это была единственная успешная попытка Михаила в секторе. Все остальные были не засчитаны из-за ошибок в исполнении. Последний бросок украинца был "чистым", но он не смог улучшить свой результат. Кохан стал третьим.
Украинский метатель молота проиграл лишь двоим представителям Польши Павлу Файдеку и Войцеху Новицки.
Результаты тройки призеров
- Павел Файдек (Польша) – 78.33
- Войцех Новицки (Польша) – 77.99
- Михаил Кохан (Украина) – 74.75
- Напомним, что Кохан остановился в шаге от олимпийской награды в Токио. Украинец стал самым молодым участником в своем виде спорта.
- Это не первый пьедестал для Михаила после Олимпиады-2020. Украинец стал лучшим на турнире в Венгрии. 20-летний Кохан завершил выступление с результатом 78.77 метров.