"Золотой" Кохан

Михаил Кохан взял "золото" в метании молота, Наталья Стребкова заняла второе место в беге на 3 тысячи метров с препятствиями, а Олег Дорощук взял "бронзу" по прыжкам в высоту. Отметим, что для Кохана и Стребковой эти соревнования стали первыми после Олимпийских игр в Токио.

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20-летний Кохан завершил выступление с результатом 78.77 метров. Такой показатель позволил украинцу одержать победу. Михаил опередил ближайшего конкурента из Венгрии Бенце Халаса. Украинец метнул молот больше, чем на метр дальше соперника – 77.46 у венгра.

Кохану не удалось продемонстрировать свой лучший результат, который составляет 80.78 метра. Именно такое расстояние украинский легкоатлет показал в 2021 году на турнире в Венгрии.

Отметим, что на Олимпиаде-2020 легкоатлет боролся за награды и занял 4 место. Украинец стал самым молодым участником в своем виде спорта.

Стала второй с рекордом

"Серебро" на свою шею надела Наталья Стребкова. Украинка стала второй в беге на дистанции 3 тысячи метров с препятствиями. Наталья не только заняла призовое место, но и превзошла личный результат – 9:32.05. Первой в этой дисциплине стала Анна Тропина, которая выступает под нейтральным флагом.

Интересно! Лучший личный результат Стребковой до этого турнира составлял 9:37.28 минут, который она установила в 2018 году в немецком Мюнхене. Украинке удалось солидно побить результат.

Олег Дорощук в свои 20 лет завоевал бронзовую награду в Венгрии. Легкоатлет стал единственным среди украинцев, который не отобрался на Олимпиаду в Токио. Прыгун смог покорить планку на высоте 2.20, но такой результат переплюнули Даррил Салливан и представителя Беларуси Дзмитрия Набокава.

Отметим, что для Дорощука это дебютный подиум на международных соревнованиях в 2021 году. Личный рекорд парня 2,23, который он установил в 2020 году.

Уже 26 августа в швейцарской Лозанне наши легкоатлетки будут бороться за награды Бриллиантовой лиги. Медальный зачет для Украины уже открыл лидер сборной Андрей Проценко.