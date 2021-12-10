Дебютна нагорода

У змаганнях взяли участь 5 українських спортсменів. Наймолодший серед них 18-річний Віталій Мандзін, а старшому Роману Боровику наступного місяця виповниться 22.

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19-річний Степан Кінаш здобув срібну нагороду. Українець бездоганно відпрацював на всіх чотирьох вогневих рубежах. Він єдиний спортсмен, який пройшов дистанцію без промахів. Для Степана це перша нагорода на такому рівні.

Також ще один українець Дмитро Грущак фінішував на 13-й позиції. Він двічі схибив на вогневому рубежі. Роман Боровик продемонстрував хорошу швидкість на дистанції. Проте зі стрільбою українцеві не пощастило, він не закрив 5 мішень.

У сезоні 2020/2021 через пандемію юніорський кубок не відбувався. Юні спортсмени мали можливість позмагатися лише на юніорському чемпіонаті світу.

Результати індивідуальних стартів

1. Даріус Філіп Лодль (Німеччина, 0+1+0+0) 44:41,2

2. Степан Кінаш (Україна, 0+0+0+0) +12,0

3. Елія Дзені (Італія, 0+1+0+0) +36,2

...

13. Дмитро Грущак (1+0+0+1) +2:03,2

34. Роман Боровик (2+0+2+1) +4:14,1

35. Віталій Мандзін (2+2+0+1) +4:16,0

63. Владислав Чихар (0+3+1+3) +8:49,1