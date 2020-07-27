Украинский нападающий Юрий Захаркив продолжает забивать за латвийскую "Элгаву". На этот раз футболист отметился голом в домашнем поединке 10-го тура чемпионата Латвии против "Тукумса 2000" – 2:1.

Сначала в этой игре на украинца были записаны два гола, но первое взятие ворот переписали на Скиндериса, который отличился в своих воротах, пишет 24 канал.

К слову: Пушечный гол Ярмоленко спас "Вест Хэм" от поражения в АПЛ: видео

Отметим, что для Захаркива это взятие ворот стало четвертым в сезоне. За "Элгаву" в этом поединке также приняли участие еще два украинца: Семенов и Голубка, который появился на поле только во втором тайме. Результативными действиями они не отметились.

Сама встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. После этого тура команда идет на шестом месте, набрав 12 очков.

Видео гола Захаркива (начало на 1:35:39)

Карьера Юрия Захаркива

24-летний Юрий Захаркив – воспитанник тернопольского футбола. Начинал заниматься в ДЮСШ города Тернополь, в 15 лет перебрался в академию львовских "Карпат". Играл за "Карпаты", ФК "Тернополь", "Днепр-1", "Олимпик".