Український нападник Юрій Захарків продовжує забивати за латвійську "Елгаву". Цього разу футболіст відзначився голом у домашньому поєдинку 10-го туру чемпіонату Латвії проти "Тукумса 2000" – 2:1.

Спочатку в цій грі на українця були записані два голи, але перше взяття воріт переписали на Скіндеріса, який відзначився у власних воротах, пише 24 канал.

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Зазначимо, що для Захарківа це взяття воріт стало четвертим в сезоні. За "Елгаву" в цьому поєдинку також взяли участь ще два українця: Семенов і Голубка, що з'явився на полі лише в другому таймі. Результативними діями вони не відзначилися.

Сама зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів. Після цього туру команда йде на шостому місці, набравши 12 очок.

Відео голу Захарківа (початок на 1.35:39)

Кар'єра Юрія Захарківа

24-річний Юрій Захарків – вихованець тернопільського футболу. Починав займатися в ДЮСШ міста Тернопіль, в 15 років перебрався в академію львівських "Карпат". Грав за "Карпати", ФК "Тернопіль", "Дніпро-1", "Олімпік".