Сильно избил: украинец Амосов не оставил сопернику шансов еще в первом раунде – видео
В ночь на 22 августа на арене Mohegan Sun Arena в американском Анкасвилле прошел турнир Bellator 244. В одном из боев непобежденный украинский полусредневес Ярослав Амосов (23-0) выступил против американца Марка Леммингера (11-1).
Амосов досрочно победил Леммингера. Первый раунд прошел при явном преимуществе украинца. Все лицо Леммингера было в крови. И в перерыве врач принял решение снять американца с боя, пишет Sport.ua.
Не пропустите: Фанаты "Динамо" прорвались на стадион во время матча: скандировали и жгли файеры – видео
Амосов получил 5-ю победу подряд в продвижении Bellator и 24-ю в карьере. Теперь Ярослав может претендовать на чемпионский бой.
Амосов – Леммингер видео боя
А вот другой украинский боец Владислав Парубченко решением судей проиграл американцу Джону де Хесусу (28-29, 27-30, 28-29).