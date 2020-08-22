В ночь на 22 августа на арене Mohegan Sun Arena в американском Анкасвилле прошел турнир Bellator 244. В одном из боев непобежденный украинский полусредневес Ярослав Амосов (23-0) выступил против американца Марка Леммингера (11-1).

Амосов досрочно победил Леммингера. Первый раунд прошел при явном преимуществе украинца. Все лицо Леммингера было в крови. И в перерыве врач принял решение снять американца с боя, пишет Sport.ua.

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Амосов получил 5-ю победу подряд в продвижении Bellator и 24-ю в карьере. Теперь Ярослав может претендовать на чемпионский бой.

Амосов – Леммингер видео боя

.@YaroslavAmosov remains undefeated as he brings our #Bellator244 prelims to a close with a dominant performance. pic.twitter.com/Oc7piDpovg — BellatorMMA (@BellatorMMA) August 22, 2020

А вот другой украинский боец Владислав Парубченко решением судей проиграл американцу Джону де Хесусу (28-29, 27-30, 28-29).