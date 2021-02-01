Украинский форвард Гента Роман Яремчук не попал в заявку на матч 23 тура чемпионата Бельгии против Андерлехта.

Источник: твиттер журналиста Стефана Смета

У Яремчука повреждение, которое давненько его беспокоило – квадрицепсы. В этом поединке игроку все же решили дать отдых – на восстановление.

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Geen Yaremchuk, Ngadeu en Marreh op het Gentse wedstrijdblad. Hierdoor verschijnen Arslanagic (ipv Plastun), Depoitre en Niangbo aan de aftrap. #andgnt #kaagent — Stefan Smet (@Stefan_gent) January 31, 2021

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