Украинец Яремчук внезапно пропустил матч Гента: известна причина
Украинский форвард Гента Роман Яремчук не попал в заявку на матч 23 тура чемпионата Бельгии против Андерлехта.
Источник: твиттер журналиста Стефана Смета
У Яремчука повреждение, которое давненько его беспокоило – квадрицепсы. В этом поединке игроку все же решили дать отдых – на восстановление.
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Статистика Яремчука
- Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на украинских футболистов. Яремчук стоит 11 миллионов евро.
- Контракт Романа с клубом действует до 30 июня 2023 года.
- В сезоне 2020/2021 Яремчук сыграл 25 матчей за Гент. Украинский футболист забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.
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