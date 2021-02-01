Українець Яремчук раптово пропустив матч Гента: відома причина
Український форвард Гента Роман Яремчук не потрапив в заявку на матч 23 туру чемпіонату Бельгії проти Андерлехта.
Джерело: твіттер журналіста Стефана Смета
В Яремчука пошкодження, яке давненько його турбувало – квадріцепси. У цьому поєдинку гравцеві все ж вирішили дати відпочинок – на відновлення.
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Статистика Яремчука
- Авторитетний портал Transfermarkt оновив ціни на українських футболістів. Яремчук коштує 11 мільйонів євро.
- Контракт Романа з клубом чинний до 30 червня 2023 року.
- У сезоні-2020/2021 Яремчук відіграв 25 матчів за Гент. Український футболіст забив 12 голів і віддав 4 результативні передачі.
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