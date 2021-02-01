Український форвард Гента Роман Яремчук не потрапив в заявку на матч 23 туру чемпіонату Бельгії проти Андерлехта.

Джерело: твіттер журналіста Стефана Смета

В Яремчука пошкодження, яке давненько його турбувало – квадріцепси. У цьому поєдинку гравцеві все ж вирішили дати відпочинок – на відновлення.

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Geen Yaremchuk, Ngadeu en Marreh op het Gentse wedstrijdblad. Hierdoor verschijnen Arslanagic (ipv Plastun), Depoitre en Niangbo aan de aftrap. #andgnt #kaagent — Stefan Smet (@Stefan_gent) January 31, 2021

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