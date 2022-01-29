Украинец Ядов завоевал медаль гран-при по дзюдо в Португалии

Украинец Богдан Ядов стал бронзовым призером гран-при в Алмаде (Португалия). В весовой категории до 66 килограммов он победил в медальном поединке японца Ямато Фукуду.

Первая медаль дзюдоистов в году

Победу одержал представитель Молдовы Денис Виеру, вторым стал Фредди Вайзеннегер из Швейцарии, а третье место с украинцем поделил Баул Ан из Южной Кореи.

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Украинский спортсмен уверенно двигался к победе и выиграл свою группу, одолев нидерландца Вергорстерта и монгола Баянмунха.

Видео "бронзовой" схватки Ядова

Ядов в третий раз в карьере завоевал медаль на турнирах серии гран-при.