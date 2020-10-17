Украинский супересредневес Петр Иванов (13-0-2, 8 КО) победил немца Юсуфа Кангюеля (19-4-1, 12 КО) в вечере бокса в Карлсруэ, Германия.

Украинец поразил левым боковым соперника в 4 раунде, после чего тот уже не смог твердо стоять на ногах. Иванов получил пояс WBC International Silver в суперсреднем весе, пишет 24 канал.

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Бой должен был пройти еще 28 марта, но был перенесен на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.

Предыдущий бой Иванова

В прошлом году Иванов уверенно защитил титул чемпиона мира по версии WBC среди молодежи во 2-м среднем весе (до 76,2 кг). Петр одолел представителя Словакии Владимира Белуйскі (7-3-1, 5 КО).