В поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе сойдутся чемпион мира WBC (франчайзинговый), WBA Super, WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладатель пояса IBF Теофимо Лопес из США (15-0, 13 КО).

На финальном взвешивании перед боем 17 октября боксеры показали одинаковый вес. Об этом пишет 24 канал.

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На весах под боксерами засветились цифры 135 фунтов (61,2 килограмма), что является предельной нормой легкого дивизиона.

Украинец нарушил правила соблюдения социальной дистанции, однако в его глазах можно было прочесть уверенность, а на губах застыла легкая улыбка. Американец, в свою очередь, очень тревожно воспринял такую импровизацию и начал бегать взглядом.

Поединок Ломаченко – Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе (США). В Украине это будет утро 18 октября. В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.