Український суперсередньоваговик Петро Іванов (13-0-2, 8 КО) переміг німця Юсуфа Кангюеля (19-4-1, 12 КО) на вечорі боксу в Карлсрує, Німеччина.

Українець вразив лівим боковим суперника в 4 раунді, після чого той уже не зміг твердо стояти на ногах. Іванов здобув пояс WBC International Silver в суперсередній вазі, пише 24 канал.

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Бій повинен був пройти ще 28 березня, але був перенесений на невизначений час через пандемію коронавірусу.

Відео нокауту від Іванова

Попередній бій Іванова

У минулому році Іванов впевнено захистив титул чемпіона світу за версією WBC серед молоді у 2-му середній вазі (до 76,2 кг). Петро здолав представника Словаччини Володимира Белуйскі (7-3-1, 5 КО).