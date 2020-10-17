Українець Іванов ефектним нокаутом здобув пояс WBC International Silver: відео
Український суперсередньоваговик Петро Іванов (13-0-2, 8 КО) переміг німця Юсуфа Кангюеля (19-4-1, 12 КО) на вечорі боксу в Карлсрує, Німеччина.
Українець вразив лівим боковим суперника в 4 раунді, після чого той уже не зміг твердо стояти на ногах. Іванов здобув пояс WBC International Silver в суперсередній вазі, пише 24 канал.
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Бій повинен був пройти ще 28 березня, але був перенесений на невизначений час через пандемію коронавірусу.
Відео нокауту від Іванова
У минулому році Іванов впевнено захистив титул чемпіона світу за версією WBC серед молоді у 2-му середній вазі (до 76,2 кг). Петро здолав представника Словаччини Володимира Белуйскі (7-3-1, 5 КО).
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