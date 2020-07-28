Украинец Иванчук обыграл россиянина Крамника на супертурнире "Легенды шахмат"
28 июля состоялся седьмой тур крупного онлайн-турнира Legends of Chess, в котором принимают участие сильнейшие гроссмейстеры мира.
Украинец Василий Иванчук одержал уверенную победу над россиянином Владимиром Крамником – 3:1, сообщает Prosportua.
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На этот раз Иванчук уже со старта получил преимущество, выиграв две партии подряд. Затем одну партию проиграл, но в четвертой снова выиграл.
Напомним, что борьба на первой стадии турнира ведется за то, чтобы попасть в первую четверку. В восьмом туре Иванчуку придется играть с Анишем Гири.
Турнирная таблица (после 7 туров)
1. Магнус Карлсен (Норвегия, 2881) – 20
2. Ян Непомнящий (Россия, 2778) – 18
3. Аниш Гири (Нидерланды, 2731) - 14
4. Владимир Крамник (Россия, 2756) – 12
5. Петр Свидлер (Россия, 2742) – 11
6. Василий Иванчук (Украина, 2686) – 9
7. Борис Гельфанд (Израиль, 2702) – 7
8. Виши Ананд (Индия, 2751) – 6
9. Петер Леко (Венгрия, 2710) – 5
10. Дин Лижень (Китай, 2836) – 3