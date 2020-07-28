Українець Іванчук обіграв росіянина Крамника на супертурнірі "Легенди шахів"
28 липня відбувся сьомий тур великого онлайн-турніру Legends of Chess, в якому беруть участь найсильніші гросмейстери світу.
Українець Василь Іванчук здобув впевнену перемогу над росіянином Володимиром Крамником – 3:1, повідомляє Prosportua.
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На цей раз Іванчук вже зі старту отримав перевагу, вигравши дві партії поспіль. Потім одну партію програв, але в четвертій знову виграв.
Нагадаємо, що боротьба на першій стадії турніру ведеться за те, щоб потрапити в першу четвірку. У восьмому турі Іванчуку доведеться грати з Анішою Гирі.
Турнірна таблиця (після 7 турів)
1. Магнус Карлсен (Норвегія, 2881) – 20
2. Ян Непомнящій (Росія, 2778) – 18
3. Аніш Гірі (Нідерланди, 2731) - 14
4. Володимир Крамник (Росія, 2756) – 12
5. Петро Свідлер (Росія, 2742) – 11
6. Василь Іванчук (Україна, 2686) – 9
7. Борис Гельфанд (Ізраїль, 2702) – 7
8. Віші Ананд (Індія, 2751) – 6
9. Петер Леко (Угорщина, 2710) – 5
10. Дін Ліжень (Китай, 2836) – 3