28 липня відбувся сьомий тур великого онлайн-турніру Legends of Chess, в якому беруть участь найсильніші гросмейстери світу.

Українець Василь Іванчук здобув впевнену перемогу над росіянином Володимиром Крамником – 3:1, повідомляє Prosportua.

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На цей раз Іванчук вже зі старту отримав перевагу, вигравши дві партії поспіль. Потім одну партію програв, але в четвертій знову виграв.

Нагадаємо, що боротьба на першій стадії турніру ведеться за те, щоб потрапити в першу четвірку. У восьмому турі Іванчуку доведеться грати з Анішою Гирі.

Турнірна таблиця (після 7 турів)

1. Магнус Карлсен (Норвегія, 2881) – 20

2. Ян Непомнящій (Росія, 2778) – 18

3. Аніш Гірі (Нідерланди, 2731) - 14

4. Володимир Крамник (Росія, 2756) – 12

5. Петро Свідлер (Росія, 2742) – 11

6. Василь Іванчук (Україна, 2686) – 9

7. Борис Гельфанд (Ізраїль, 2702) – 7

8. Віші Ананд (Індія, 2751) – 6

9. Петер Леко (Угорщина, 2710) – 5

10. Дін Ліжень (Китай, 2836) – 3