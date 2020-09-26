Украинский легионер Юрий Яковенко отметился забитым голом в чемпионате Дании. Его результативный удар принес домашнюю победу "Эсбьергу".

В матче 4-го тура чемпионата Дании "Эсбьерг" Яковенко на своем поле встречался с "Хельсингером", пишет 24 канал.

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Результативные действия украинца

Украинец на 18-й минуте уверенно реализовал пенальти, открыв счет во встрече. Всего в новом сезоне Яковенко уже дважды записывал свою фамилию на табло.

Ровно через десять минут хозяева увеличили счет. Голом отметился Онкони – 2:0.

2-0 ved pausen over @fchelsingor



Vi er klar til anden halvleg om lidt pic.twitter.com/r0xzsC8t5V — Esbjerg fB (@EsbjergfB) September 25, 2020

Первый тайм так и завершился с преимуществом хозяев. После перерыва гостям таки удалось сравнять счет, результативный удар в активе Кьера. На 65-й минуте гости еще и остались в меньшинстве. Итоговый счет встречи – 2:1 в пользу команды украинца.

Отметим, что в прошлом году 27-летний форвард сыграл в сезоне 25 матчей и забил 7 голов в чемпионате.

После победы "Есбьер" находится на втором месте в таблице, в их активе 9 очков.

Что известно про Юрия Яковенко

Он сын бывшего игрока киевского "Динамо" Павла Яковенко. Его старший брат футболист Александр Яковенко.

С 2010 по 2012 год играл за киевскую "Оболонь".

В конце сентября 2013 года перешел во французский "Аяччо", выступающий в Лиге 1.

С 2014 по 2015 год играл за кипрский "Антортосис", где не всегда выполнялись условия его контракта, поэтому Яковенко решил покинуть клуб.

В 2017 году 23-летний футболист стал игроком датского "Эсбьерга".

Играл за юношеские сборные команды Украины.

В составе U-21 под руководством главного тренера Сергея Ковальца участвовал в турнире "Кубок Содружества" 2013 года. На соревнованиях отличился четыре раза, а также был признан лучшим футболистом в номинации "Лучший нападающий турнира".

"Эсбьерг" – "Хельсингер" видеообзор матча