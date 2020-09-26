Українець холоднокровно реалізував пенальті та приніс перемогу команді у чемпіонаті Данії: відео
Український легіонер Юрій Яковенко відзначився забитим голом у чемпіонаті Данії. Його результативний удар приніс домашню перемогу "Есб'єргу".
У матчі 4-го туру чемпіонату Данії "Есб'єрг" Яковенка на власному полі зустрічався із "Хельсінгером", пише 24 канал.
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Результативні дії українця
Українець на 18-й хвилині впевнено реалізував пенальті, відкривши рахунок у зустрічі. Загалом у новому сезоні Яковенко вже двічі записував своє прізвище на табло.
Рівно за десять хвилин господарі збільшили рахунок. Голом відзначився Онконі – 2:0.
Перший тайм так і завершився за переваги господарів. По перерві гостям таки вдалось зрівняти рахунок, результативний удар у активі К'єра. На 65-й хвилині гості ще й залишились у меншості. Підсумковий рахунок зустрічі – 2:1 на користь команди українця.
Наголосимо, що торік 27-річний форвард зіграв у сезоні 25 поєдинків і забив 7 голів у чемпіонаті.
Після перемоги "Есб'єр" перебуває на другому місці у таблиці, у їх активі 9 очок.
Що відомо про Юрія Яковенка
- Він син колишнього гравця київського "Динамо" Павла Яковенко. Його старший брат футболіст Олександр Яковенко.
- З 2010 до 2012 року грав за київську "Оболонь".
- Наприкінці вересня 2013 року перейшов у французький "Аяччо", що виступає в Лізі 1.
- З 2014 по 2015 рік грав за кіпрський "Антортосіс", де не завжди виконувались умови його контракту, тому Яковенко вирішив покинути клуб.
- У 2017 році 23-річний футболіст став гравцем данського "Есб'єрга".
- Грав за юнацькі збірні команди України.
- У складі U-21 під керівництвом головного тренера Сергія Ковальця брав участь у турнірі "Кубок Співдружності" 2013 року. На змаганнях відзначився чотири рази, а також був визнаний найкращим футболістом в номінації "Найкращий нападник турніру".
"Есб'єрг" – "Хельсінгер" відеоогляд матчу