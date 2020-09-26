Український легіонер Юрій Яковенко відзначився забитим голом у чемпіонаті Данії. Його результативний удар приніс домашню перемогу "Есб'єргу".

У матчі 4-го туру чемпіонату Данії "Есб'єрг" Яковенка на власному полі зустрічався із "Хельсінгером", пише 24 канал.

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Результативні дії українця

Українець на 18-й хвилині впевнено реалізував пенальті, відкривши рахунок у зустрічі. Загалом у новому сезоні Яковенко вже двічі записував своє прізвище на табло.

Рівно за десять хвилин господарі збільшили рахунок. Голом відзначився Онконі – 2:0.

2-0 ved pausen over @fchelsingor



Vi er klar til anden halvleg om lidt pic.twitter.com/r0xzsC8t5V — Esbjerg fB (@EsbjergfB) September 25, 2020

Перший тайм так і завершився за переваги господарів. По перерві гостям таки вдалось зрівняти рахунок, результативний удар у активі К'єра. На 65-й хвилині гості ще й залишились у меншості. Підсумковий рахунок зустрічі – 2:1 на користь команди українця.

Наголосимо, що торік 27-річний форвард зіграв у сезоні 25 поєдинків і забив 7 голів у чемпіонаті.

Після перемоги "Есб'єр" перебуває на другому місці у таблиці, у їх активі 9 очок.

Що відомо про Юрія Яковенка

Він син колишнього гравця київського "Динамо" Павла Яковенко. Його старший брат футболіст Олександр Яковенко.

З 2010 до 2012 року грав за київську "Оболонь".

Наприкінці вересня 2013 року перейшов у французький "Аяччо", що виступає в Лізі 1.

З 2014 по 2015 рік грав за кіпрський "Антортосіс", де не завжди виконувались умови його контракту, тому Яковенко вирішив покинути клуб.

У 2017 році 23-річний футболіст став гравцем данського "Есб'єрга".

Грав за юнацькі збірні команди України.

У складі U-21 під керівництвом головного тренера Сергія Ковальця брав участь у турнірі "Кубок Співдружності" 2013 року. На змаганнях відзначився чотири рази, а також був визнаний найкращим футболістом в номінації "Найкращий нападник турніру".

"Есб'єрг" – "Хельсінгер" відеоогляд матчу