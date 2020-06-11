Украинец Харатин отметился голом в матче с фантастической развязкой: видео
Украинский футболист Игорь Харатин забил за "Ференцварош". Это первый гол украинца с июля прошлого года.
Украинец отличился забитым голом в матче 28 тура чемпионата Венгрии против "Пакша", пишет 24 канал.
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Неожиданная концовка встречи
В конце встречи Харатин сделал счет 2:0. Футболист переправил мяч в ворота соперника после подачи со штрафного.
Всего на счету полузащитника два гола и две результативные передачи в 41 матче сезона.
Гол Игоря Харатина смотрите видео
"Ференцварош" Сергея Реброва в итоге не сумел удержать свое преимущество. На последних минутах матча команда пропустила дважды и сыграла вничью – 2:2.
- Несмотря на это, команда Сергея Реброва продолжает уверенно лидировать в чемпионате Венгрии. "Ференцварош" опережает ближайшего преследователя на 9 пунктов.
- Ходят слухи, что главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров возглавит турецкий "Фенербахче".
- В 2019 году Игорь Харатин пополнил состав турецкого клуба. До этого футболист играл за "Динамо", Зарю" и "Металлист".