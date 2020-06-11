Українець Харатін відзначився голом у матчі із фантастичною розв'язкою: відео
Український футболіст Ігор Харатін забив за "Ференцварош". Це перший гол українця з липня минулого року.
Українець відзначився забитим голом у матчі 28 туру чемпіонату Угорщини проти "Пакша", пише 24 канал.
Варто побачити Шалений гол Зубкова приніс перемогу "Ференцварошу" у матчі з глядачами на трибунах: відео
Несподівана кінцівка зустрічі
Наприкінці зустрічі Харатін зробив рахунок 2:0. Футболіст переправив м'яч у ворота суперника після подачі зі штрафного.
Всього на рахунку півзахисника два голи і дві результативні передачі в 41 матчі сезону.
Гол Ігоря Харатіна дивіться відео
"Ференцварош" Сергія Реброва в підсумку не зумів утримати свою перевагу. На останніх хвилинах матчу команда пропустила двічі та зіграла внічию – 2:2.
- Попри це, команда Сергія Реброва продовжує впевнено лідирувати в чемпіонаті Угорщини. "Ференцварош" випереджає найближчого переслідувача на 9 пунктів.
- Ходять чутки, що головний тренер угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров очолить турецький "Фенербахче".
- У 2019 році Ігор Харатін поповнив склад турецького клубу. До цього футболіст грав за "Динамо", Зорю" та "Металіст".