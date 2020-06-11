Український футболіст Ігор Харатін забив за "Ференцварош". Це перший гол українця з липня минулого року.

Українець відзначився забитим голом у матчі 28 туру чемпіонату Угорщини проти "Пакша", пише 24 канал.

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Несподівана кінцівка зустрічі

Наприкінці зустрічі Харатін зробив рахунок 2:0. Футболіст переправив м'яч у ворота суперника після подачі зі штрафного.

Всього на рахунку півзахисника два голи і дві результативні передачі в 41 матчі сезону.

Гол Ігоря Харатіна дивіться відео

"Ференцварош" Сергія Реброва в підсумку не зумів утримати свою перевагу. На останніх хвилинах матчу команда пропустила двічі та зіграла внічию – 2:2.