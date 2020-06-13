Украинский боксер Сергей Гук провел бой на турнире в Польше и одержал победу над соперником техническим нокаутом во втором раунде. Это второй профессиональный поединок для украинца.

Его соперником был опытный 40-летний поляк Дамиан Лавничак, сообщает НОК Украины во Львовской области на официальной странице в Facebook.

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Победа во втором раунде

С первых секунд боя украинец владел инициативой и полностью контролировал ход и темп встречи.

Он легко двигался по рингу. Можно отметить, что украинец выглядел быстрым, техническим и агрессивным боксером.

Во втором раунде Гук увеличил темп и его преимущество стало тотальным. Развязка боя состоялась во втором раунде. В одной из атак украинец нанес мощный левый боковой в голову и правый боковой по корпусу соперника, тот сразу оказался на полу. Поляк сумел подняться, но рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут.

Украинец нанес польскому боксеру пятое поражение в карьере. В целом Лавничак провел 29 поединков.

Сергей Гук имеет две досрочные победы в двух поединках. Добавим, что он дебютировал на профессиональном ринге 7 марта, победив еще одного польского ветерана Кшиштофа Роговски.